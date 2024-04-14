العاهل الأردني يحذّر في اتصال مع بايدن من "توسيع دائرة الصراع"

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال إتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، من أن اي تصعيد اسرائيلي "سيؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة"، مشددا على أن بلاده "لن تكون ساحة لحرب إقليمية".



وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله تلقى الأحد اتصالا هاتفيا من الرئيس بايدن، بحثا خلاله "آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة".



وأكد الملك "ضرورة وقف التصعيد فورا في الإقليم"، محذرا من أن "أية إجراءات تصعيدية إسرائيلية ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة".



كما أكّد أن "الأردن لن يكون ساحة لحرب إقليمية".



وشدد الملك على أن "وقف الحرب على غزة فورا هو السبيل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعاته".



وجدد التحذير من "تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية"، مؤكدا "ضرورة حماية المدنيين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشتى الطرق وبشكل كاف ومستدام".