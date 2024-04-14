الاردن وبريطانيا وفرنسا تستدعي سفراء ايران لديها

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده استدعت سفير إيران للاحتجاج على التصريحات الإيرانية التي قال إنها تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة.ايضا، استدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن سبب الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل.ونددت الوزارة في بيان "بأشد العبارات بالهجوم الإيراني المباشر وغير المسبوق على إسرائيل، فضلا عن انتهاك المجال الجوي للأردن والعراق".واعتبرت أنه "في وقت يسوده التوتر الكبير في الشرق الأوسط، كان هذا تصعيدا خطيرا للغاية وغير ضروري من جانب إيران".وفي سياق متصل، استدعت فرنسا السفير الإيراني لديها "لنقل رسالة حازمة" بعد الضربات التي شنّتها إيران.