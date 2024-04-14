وفد سعودي في باكستان يومي الاثنين والثلاثاء

يزور وفد سعودي برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان باكستان يومي الاثنين والثلاثاء (15 و16 نيسان) في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بحسب وزارة الخارجية السعودية.



وأوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي لتسريع متابعة التفاهم الذي توصل إليه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعهما الأخير في مكة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وكان شريف قد التقى مع ولي العهد السعودي الأسبوع الماضي وناقشا تسريع حزمة استثمارات بخمسة مليارات دولار تحتاج إليها باكستان التي تعاني من ضائقة مالية شديدة لتقليل عجز ميزان المعاملات الجارية وإرسال إشارة إلى صندوق النقد الدولي بقدرتها على الاستمرار في تلبية متطلبات التمويل الأجنبي التي تحتاجها، وهو كان مطلبا رئيسا في حزم إنقاذ سابقة.