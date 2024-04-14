مسؤولون إسرائيليون: حكومة الحرب تؤيد الرد على إيران

أكد مسؤولون إسرائيليون أن حكومة الحرب التي يرأسها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تؤيد الرد على إيران بسبب هجومها بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، لكنها منقسمة بشأن توقيت الرد ونطاقه.



وعقدت الحكومة المكونة من خمسة أعضاء اجتماعا اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تجتمع مجددا لإجراء مزيد من المباحثات.



ويتمتع نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني جانتس بصلاحيات اتخاذ القرار في حكومة الحرب.