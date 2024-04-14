اتصال بين وزيري الخارجية السعودي والايراني: بحثٌ في التطورات في المنطقة والتصعيد المتزايد

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، ناقشا خلاله التطورات في المنطقة بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.



واشارت وزارة الخارجية السعودية في بيان إلى أنه "جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها".