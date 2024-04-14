غوتيريش: لا قدرة "لا للمنطقة ولا للعالم" على تحمّل مزيد من الحروب

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "لا قدرة لا للمنطقة ولا للعالم على تحمّل مزيد من الحروب".



ودعا، خلال اجتماع لمجلس الأمن دعي إليه بعد هجوم إيران على إسرائيل، إلى "أقصى درجات ضبط النفس".



وشدّد غوتيريش على أن "الشرق الأوسط على حافة الهاوية"، معتبرا أن "شعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في نشوب صراع معمّم مدمّر".



وأكد أن الوقت قد حان "لاحتواء التصعيد" و"لإظهار أقصى درجات ضبط النفس".

