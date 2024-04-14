الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة بالقرب من إيلات

اعترض الجيش الإسرائيلي طائرة مسيرة بالقرب من إيلات.وقدّرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري من أن تكون الطائرات أُطلقت من اليمن.وكان رئيس بلدية إيلات أعلن أن منظومة القبة البحرية اعترضت بنجاح جسما جويا قبالة المدينة، مؤكداأنه لم يتم إطلاق أي إنذار.