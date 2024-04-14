وود: على مجلس الأمن الالتزام بأن لا يدع أفعال إيران تمضي من دون رد

اعتبر نائب مندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة روبرت وود أن لدى مجلس الأمن الدولي التزام بأن لا يدع أفعال إيران تمضي من دون رد.



وكشف، خلال جلسة طارئة لمجلس الامن، أن الولايات المتحدة ستبحث في الأيام المقبلة إجراءات إضافية لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة.



وشدد على أن على مجلس الأمن أن يندد من دون لبس بأفعال إيران العدوانية، داعيا طهران وشركاءها إلى وقف هجماتهم.



وأكد وود أن إيران ستتحمل المسؤولية إذا اتخذت هي أو وكلاؤها إجراءات مناهضة للولايات المتحدة أو قاموا بتحركات أخرى ضد إسرائيل.