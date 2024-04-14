زلزال يهز منطقة نيو بريتين في بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال قوته 6.2 درجة منطقة نيو بريتن في بابوا غينيا الجديدة يوم الاثنين، بحسب مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي.إف.زد).



وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 79 كيلومترا.