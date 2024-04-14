مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: لفرض "كل العقوبات الممكنة" على إيران

طالب مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة بفرض "كل العقوبات الممكنة" على إيران، وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الامن.واعتبر أن الهجمة المباشرة على إسرائيل كانت الأولى من نوعها وتهدد التجارة البحرية العالمية.ورأت اسرائيل أن العالم يشهد تصعيدا غير مسبوق بعد هجوم ايران.