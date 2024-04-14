ممثل إيران في الأمم المتحدة: ردنا كان ضروريا ودقيقا ونفذناه بعناية لتقليل احتمال التصعيد

شدد ممثل إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن "القوات الايرانية شنت ضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية في إطار حق الرد".



واعتبر، خلال جلسة مجلس الامن، أن النظام الإسرائيلي انتهك ميثاق الأمم المتحدة باعتدائه على القنصلية الايراني في دمشق.



وأكد أن " ردنا كان ضروريا ودقيقا ونفذناه بعناية لتقليل احتمال التصعيد ومنع أذى المدنيين".