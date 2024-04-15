بلينكن يتحدث مع نظرائه الأردني والسعودي والمصري والتركي بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن ناقش الهجوم الإيراني على إسرائيل في اتصالات منفصلة مع نظرائه الأردني والسعودي والمصري والتركي اليوم الأحد.



وأكد بلينكن مجددا أن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد وستواصل دعم الدفاع عن إسرائيل.



وذكرت وزارة الخارجية في سلسلة من البيانات أن بلينكن ناقش أيضا خلال اتصاله بوزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار يكفل إطلاق جميع الرهائن.