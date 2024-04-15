بسبب الفيضانات... إجلاء أكثر من 108 آلاف في كازاخستان

أعلنت وزارة الطوارئ اليوم، أن كازاخستان أجلت أكثر من 108 آلاف شخص منذ بدء الفيضانات في البلاد في الشهر الماضي.



وذكر متحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية أن أكثر من خمسة آلاف منزل لا تزال مغمورة بالمياه، على الرغم من عودة قرابة 12 ألف شخص إلى منازلهم.