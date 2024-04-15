بعد الهجوم الإيراني... فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية خارج أماكن العبادة اليهودية والمدارس الدينية

طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الأحد تعزيز الإجراءات الأمنية خارج أماكن العبادة اليهودية والمدارس الدينية، غداة هجوم إيران على إسرائيل واستعدادا لعطلة عيد الفصح اليهودي.



وطلب الوزير توفير حضور "ثابت ومرئي" للشرطة أمام أماكن العبادة والمباني "الأكثر حساسية أو رمزية". ومع اقتراب عيد الفصح اليهودي من 22 إلى 30 نيسان، طلب الوزير خصوصا إيلاء "اهتمام" بـ"التجمعات التي تضم تقليديا جماهير كبيرة".



كما طلب وزير الداخلية "وضع حراسة ثابتة أمام المدارس الدينية اعتبارا من الاثنين خلال مواعيد دخول الطلاب وخروجهم".



وقال إن هذا القرار اتُخذ بسبب "المستوى العالي جدا للتهديد الإرهابي" و"استمرار الأعمال المعادية للسامية على مستوى عالٍ" و"تواصل التوترات على الصعيد الدولي، بما في ذلك الهجوم الإيراني على إسرائيل" ليل السبت الأحد.