وزير خارجية بريطانيا: نحث إسرائيل على عدم الرد على إيران

حث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم، إسرائيل على عدم الرد بعد هجوم شنته إيران بطائرات مسيرة وصواريخ، معتبرا أن خطوة طهران فشلت بالكامل تقريبا وأن التركيز يجب أن ينصب على التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.



وقال كاميرون لمحطة سكاي نيوز: "إذا كنت في إسرائيل هذا الصباح فستفكر بشكل سليم بأن لديك الحق الكامل للرد على ذلك... وهو حقهم بالفعل. لكن نحثهم على أنه لا ينبغي عليهم التصعيد".



وأضاف: "شكل ذلك بطرق عدة هزيمة مزدوجة لإيران. الهجوم كان فاشلا بالكامل تقريبا وأظهروا للعالم أنهم أصحاب التأثير الشرير في المنطقة... لذلك نأمل في ألا يكون هناك رد انتقامي".