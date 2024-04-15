وكالة سلامة الطيران الأوروبية تواصل التوصية بالحذر في المجالين الجويين لإسرائيل وإيران

أعلنت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم، أنها تواصل التوصية بالحذر في المجالين الجويين لإيران وإسرائيل وفي نحو 100 ميل بحري في المنطقة المحيطة بإسرائيل، على الرغم من أنه لم يكن يوجد خطر بالنسبة لتحليق الطيران المدني في أي وقت.



وأكدت الوكالة أنها تراقب عن كثب الوضع في الشرق الأوسط وتأثيره على الطيران المدني.