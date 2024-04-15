وزير خارجية بريطانيا: سندرس فرض المزيد من العقوبات على إيران

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ستبحث فرض المزيد من العقوبات على إيران بعد الهجوم الذي شنته بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.



ولدى سؤاله عما إذا كانت الحكومة ستبحث فرض مزيد من العقوبات على إيران، قال كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "نعم بالطبع. لدينا بالفعل 400 عقوبة على إيران. وضعنا نظاما جديدا بالكامل للعقوبات بنهاية العام الماضي وأثبت أنه فعال للغاية".



وأضاف: "فرضنا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بأكمله وسنواصل النظر في المزيد من الخطوات التي بوسعنا اتخاذها".



وأشار إلى أن بلاده ستبقي مسألة حظر الحرس الثوري قيد المراجعة.