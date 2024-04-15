استئناف الملاحة في مطارات إيران بعد الهجوم على إسرائيل

استأنفت المطارات في إيران حركة الإقلاع والهبوط الإثنين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، بعد تعليقها أو تأثرها جراء الهجوم الذي شنّته طهران ضد إسرائيل ليل السبت الأحد وأثار توترا إقليميا.



وأكدت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن "الرحلات في مطار الإمام الخميني الدولي (وهو المطار الرئيسي في طهران) عادت إلى طبيعتها" اعتبارا من الساعة السادسة (02,30 ت غ).



كما عادت الحركة إلى طبيعتها في المطار الثاني للعاصمة، مهرآباد، إضافة إلى مطارات تبريز (شمال غرب) ومشهد (شمال شرق) وشيراز (جنوب).