الخارجية الألمانية: على إسرائيل إعتماد الدبلوماسية الآن

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين إن إسرائيل عليها إعتماد الدبلوماسية الآن للاحتفاظ "بالانتصار الدفاعي" الذي حققته خلال الهجوم الإيراني، كما ينبغي على جميع الأطراف العمل على منع تصاعد الصراع في المنطقة .



وأضافت أنها تحدثت إلى نظيرها الإيراني أمس الأحد وحذرته بوضوح من المزيد من التصعيد.