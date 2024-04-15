شولتس يدعو إسرائيل الى "المساهمة في خفض التصعيد" في الشرق الأوسط

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل الى "المساهمة في خفض التصعيد" في الشرق الأوسط بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إيران على الدولة العبرية في نهاية الأسبوع، ردّا على قصف قنصليتها في دمشق هذا الشهر.



وقال شولتس خلال زيارة يقوم بها الى الصين إن "الطريقة التي تمكنت من خلالها إسرائيل بالتعاون مع شركائها الدوليين... من صدّ هذا الهجوم، مثيرة للإعجاب فعلا"، معتبرا ذلك "نجاحا لا يجب التفريط به، ومن هنا فإن نصيحتنا (لها) هي المساهمة في خفض التصعيد".