الخارجية الإيرانية: لم يجر ترتيب اتفاق مسبق مع أي دولة قبل الرد على إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين إنه لم يجر ترتيب اتفاق مسبق مع أي دولة قبل الهجوم الإيراني للرد على إسرائيل.



وفي سياق متصل، اشار الى ان احتجاز السفينة إم.إس.سي أريس التي ترفع علم البرتغال في 13 نيسان جاء بسبب "انتهاكها لقوانين بحرية"، مضيفا أنه ليس هناك شك في ارتباط السفينة بإسرائيل.



وأضاف أن "إيران تسعى جاهدة لخلق بيئة ملاحية آمنة في مضيق هرمز والخليج. وقد تم اقتياد السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية نتيجة انتهاكها للقوانين البحرية وعدم الاستجابة لنداءات السلطات الإيرانية".