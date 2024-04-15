ماكرون: حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية سيكون ناجحا

اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إنه واثق من أن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في تموز المقبل على ضفاف نهر السين سيكون ناجحا، لكنه أضاف أن سلطات بلاده أعدت خيارات "الخطة البديلة" إذا تطلب التقييم الأمني ذلك مع اقتراب موعد انطلاق الألعاب.



وقال ماكرون لإذاعة (آر.إم.سي) ومحطة (بي.إف.إم) التلفزيونية عن خطة إقامة حفل الافتتاح في 26 تموز المقبل وسط حضور جماهيري ضخم حول نهر السين، حيث ينطلق نحو 160 قاربا في رحلة بطول ستة كيلومترات "يمكننا أن نفعل ذلك وسنفعله". لكنه أضاف أن فرنسا ليست ساذجة.



وقال "إذا اعتقدنا أن هناك مخاطر أمنية سنضع الخطة الثانية البديلة أو حتى الخطة الثالثة".



وأضاف أن أحد الخيارات قصر الاحتفال على ساحة تروكاديرو وسط باريس والمواجهة لبرج إيفل. وهناك خيار آخر بنقل الفعاليات إلى داخل استاد فرنسا.