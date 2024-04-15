روسيا تعبر عن القلق البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

المتحدث باسم الكرملين: المزيد من التصعيد لن يكون في مصلحة أي طرف

أعلنت روسيا اليوم، أنها تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجوم الذي شنته إيران بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل مطلع هذا الأسبوع.



ودعت روسيا جميع الدول في المنطقة إلى ضبط النفس.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المزيد من التصعيد لن يكون في مصلحة أي طرف، وإن موسكو تعتقد أن جميع الخلافات ينبغي حلها بالسبل الدبلوماسية.