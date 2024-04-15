ولي العهد السعودي يبحث مع السوداني التصعيد في المنطقة وخطورة انعكاسه على الأمن

ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.



وجرى خلال الاتصال بحث أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار، كما جرى التأكيد على أهمية بذل ما يلزم من جهود لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد، بحسب ما أفادن وكالة الأنباء السعودية "واس".