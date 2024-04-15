هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يقرر إرجاء اجتياح رفح

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إرجاء موعد كان حدده الاسبوع الماضي لتنفيذ عملية برية واجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد استدعاء لواءين من قوات الاحتياط لتنفيذ مزيد من العمليات في قطاع غزة، بعد أيام من سحبه عددا من الألوية المقاتلة في القطاع.