مؤتمر باريس بشأن المساعدات الإنسانية للسودان يهدف لجمع أكثر من مليار يورو

كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن مؤتمرا في باريس بشأن المساعدات الإنسانية للسودان يهدف لجمع "ما يزيد كثيرا عن مليار يورو"، إذ سيتعهد الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا بمساعدات إضافية.



وقالت ثلاثة مصادر لـ"رويترز" إن الاتحاد الأوروبي سيتعهد بتقديم 350 مليون يورو، بينما ستضيف فرنسا 110 ملايين يورو. وأفادت المصادر بأن الولايات المتحدة ستستثمر ما مجموعه 147 مليون دولار. وتعهدت ألمانيا بتقديم 244 مليون يورو في وقت سابق اليوم.



وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي: "آمل أن يتجاوز المبلغ مليار يورو"، من دون أن يحدد مصدر بقية التعهدات.