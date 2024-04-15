بوريل يحث على وقف التصعيد بين إيران وإسرائيل

حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن الشرق الأوسط يقف "على شفا هاوية، داعيا إلى وقف التصعيد في الصراع بين إسرائيل وإيران.



وقال بوريل لإذاعة أوندا سيرو الإسبانية: "نحن على حافة الهاوية وعلينا الابتعاد عنها".



وأشار بوريل الى أنه يتوقع ردا من إسرائيل على الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران، لكنه عبر عن أمله في ألا يؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد.



ولفت الى أن هناك "انقساما عميقا" داخل الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل بين متشددين يسعون إلى رد عنيف وفصيل "أكثر اعتدالا وعقلانية".



وأوضح بوريل أن الفصيل الثاني يؤيد الانتقام لكن بطريقة تتجاوز مجرد الرد.



وأشار بوريل، الذي تحدث إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء أمس الأحد، إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الحفاظ على أفضل علاقات ممكنة مع طهران رغم العقوبات التي فرضها التكتل على إيران بسبب برنامجها النووي وقضايا أخرى.



وقال: "من مصلحة الجميع ألا تصبح إيران قوة نووية وأن يسود السلام في الشرق الأوسط".