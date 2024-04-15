أربعة قتلى في قصف روسي على شرق أوكرانيا

قتل أربعة أشخاص في قصف روسي على منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، حسبما أعلنت السلطات الإثنين، في وقت تسعى قوات موسكو لتحقيق مزيد من التقدم في المنطقة الصناعية المدمرة.



وقال حاكم المنطقة إن هجمات وقعت في ساعة متأخرة الأحد على بلدة سيفرسك التعدينية والتي تحيط بها القوات الروسية أودت بأربعة أشخاص.



وكتب فاديم فيلاشكين على وسائل التواصل الاجتماعي "تعرضت المدينة مساء أمس لقصف براجمات صواريخ. وتأكد الآن مقتل أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 36 و86 عاما نتيجة هذا القصف".

