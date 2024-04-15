ألمانيا استدعت السفير الإيراني

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين أن ألمانيا استدعت السفير الإيراني صباح اليوم، وذلك في أعقاب الهجوم الذي شنته طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة مطلع الأسبوع على إسرائيل.



وأشار المتحدث الى أن "اجتماعا يعقد حاليا".