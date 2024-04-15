بريطانيا تفرض عقوبات على 3 شركات بسبب تمويل الصراع في السودان

فرضت بريطانيا اليوم، عقوبات على ثلاث شركات قالت إنها تمول كيانات عسكرية تقف وراء الصراع في السودان ودعت مجددا إلى وقف دائم لإطلاق النار.



ويأتي القرار بالتزامن مع مرور عام على اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان. ودفعت الحرب مناطق من البلاد إلى شفا المجاعة وتركت الملايين في حاجة إلى المساعدة.



وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: "بعد مرور عام على اندلاع القتال مازلنا نرى فظائع مروعة ترتكب بحق المدنيين وقيودا غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية وتجاهلا تاما لحياة المدنيين".



وأضاف: "يجب محاسبة الشركات التي تدعم الطرفين المتحاربين، وكذلك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. يجب ألا ينسى العالم أمر السودان. نحن في حاجة ملحة لوضع حد للعنف".



وقالت بريطانيا إن بنك الخليج والفاخر للأعمال المتقدمة وريد روك للتعدين هي كيانات ستخضع لتجميد الأصول مما يحد من حريتهم المالية.



وتعهدت بريطانيا الشهر الماضي بتقديم حزمة مساعدات قيمتها 89 مليون جنيه إسترليني (111 مليون دولار) للسودان.