إيران: احتجاز السفينة إم.إس.سي أريس تم بسبب "انتهاك قوانين الملاحة البحرية"

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن احتجاز السفينة إم.إس.سي أريس التي ترفع علم البرتغال في 13 نيسان جاء بسبب "انتهاكها لقوانين ملاحة بحرية"، مضيفا أن ليس هناك شك في ارتباط السفينة بإسرائيل.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "إيران تسعى جاهدة لتهيئة بيئة ملاحية آمنة في مضيق هرمز والخليج. تم اقتياد السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية نتيجة انتهاكها لقوانين الملاحة البحرية وعدم الاستجابة لنداءات السلطات الإيرانية".