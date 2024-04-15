كيربي: المساعدات لغزة زادت بشكل كبير

أعلن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة زاد بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، لافتا الى أن الولايات المتحدة تتمنى استمرار هذه المساعدات.



وقال كيربي في مقابلة مع شبكة إم.إس.إن.بي.سي: "المساعدات زادت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية فقط... هذا مهم ولكن يجب أن يستمر".