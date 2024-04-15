بريطانيا ترفض تأكيد إيران أنها أصدرت تحذيرا قبل شن هجوم على إسرائيل

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن بلاده ترفض تأكيدا صدر من إيران بأنها قدمت مسبقا إخطارا قبل تنفيذ الهجوم على إسرائيل.



وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران أخطرت دول جوار والولايات المتحدة حليفة إسرائيل قبل 72 ساعة بشأن تنفيذ الضربات.



وقال المتحدث للصحفيين، "أرفض هذا الوصف وبشكل عام، نندد بأشد العبارات الممكنة هجومهم المباشر على إسرائيل".