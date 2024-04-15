زعيم المعارضة الإسرائيلي: نتنياهو قضى على قدرة الردع ضد إيران

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتسبب في تقويض "الردع الإسرائيلي" في أعقاب هجوم إيران غير المسبوق ليل السبت.



وقال رئيس الوزراء السابق عبر حسابه على منصة "إكس"، كان "العنف الإرهابي اليهودي" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة "خارج نطاق السيطرة".



وأضاف لبيد أن نتنياهو الذي عاد إلى السلطة أواخر العام 2022 على رأس ائتلاف مع أحزاب اليمين المتطرف، جلب "أكواما من الدمار من بئيري إلى كريات شمونة" داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة.