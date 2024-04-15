ألمانيا: مؤتمر المساعدات يجب أن يشهد تغييرا في حجم الدعم الدولي للسودان

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن مؤتمر المساعدات، الذي يعقد بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع في السودان، يجب أن يشهد تغييرا في حجم الدعم الدولي للبلاد.



وقال في خلال المؤتمر المنعقد في باريس: "يتعين على المجتمع الدولي تقديم المزيد لشعب السودان ولأطفال السودان".



وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لرويترز إن المشاركين في المؤتمر يأملون في جمع "أكثر من مليار يورو".

