القيادة المركزية الأميركية: دمّرنا 4 طائرات مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قوات أميركية دمّرت أمس الأحد الموافق 14 نيسان أربع طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن دفاعا عن النفس.



وذكرت القيادة في تحديث بشأن البحر الأحمر أن الحوثيين أطلقوا في يوم السبت صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه خليج عدن من منطقة يسيطرون عليها باليمن.



وأضافت أنه لم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار من أمريكا أو التحالف أو سفن تجارية بسبب ذلك.