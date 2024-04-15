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ميرسك: لم نجر أي تغيير لرحلات السفن بعد احتجاز سفينة في مضيق هرمز

أكد متحدث باسم شركة ميرسك الدنمركية للشحن لرويترز ان الشركة لم تجر أي تغييرات لمسارات ومواقع السفن في الرحلات بعد أن احتجزت إيران سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي في مضيق هرمز يوم السبت.