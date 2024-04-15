مديرة برنامج الأغذية العالمي: السودان يشهد ربما "أكبر أزمة غذائية على الإطلاق"

حذّرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين على هامش مؤتمر دولي في باريس حول السودان، من أن الأزمة الغذائية التي يمر بها قد تكون "الأكبر من نوعها على الإطلاق".



وقالت ماكين في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن الوضع في السودان "شبه كارثي"، مضيفة "هناك جوع، الكثير من الجوع".



وتابعتك: "حتى لو أعلنّا حالة المجاعة، سيكون قد فات الأوان".



وتقول الأمم المتحدة إن نحو خمسة ملايين شخص مهددون "بانعدام غذائي كارثي" في الأشهر المقبلة، وهو أعلى مستوى في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.



وقدّرت المسؤولة الأممية أن الأزمة في السودان "قد تكون أكبر أزمة غذائية على الإطلاق".