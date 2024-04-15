وزير الخارجية الإيطالي: إيطاليا لا تمانع أن تفرض مجموعة السبع عقوبات جديدة على أعداء إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تايانيا أن بلاده التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لا تمانع أن تفرض المجموعة عقوبات جديدة على الأفراد المتورطين في أعمال ضد إسرائيل في أعقاب الهجوم الإيراني.وقال تاياني لرويترز: "إذا أردنا فرض مزيد من العقوبات على الأشخاص الذين يعملون بشكل واضح ضد إسرائيل ويدعمون على سبيل المثال الإرهاب ويدعمون "حماس" فمن الممكن أن نفعل ذلك. لكن علينا أن نعمل جميعا معا".