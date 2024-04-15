التشيك تستدعي السفير الإيراني بسبب الهجوم على إسرائيل

أعلن وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي عبر منصة "إكس" أنه استدعى السفير الإيراني اليوم الاثنين بعد الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل مطلع الأسبوع.



وقال ليبافسكي: "أوضحت السلطات الدبلوماسية التشيكية لإيران أنها تجاوزت كل الخطوط بمهاجمة إسرائيل. النظام الإيراني يعرض الوضع الأمني في المنطقة للخطر. وكل هذا بموافقة ضمنية من أصدقائه الروس".