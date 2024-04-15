تحقيق يطاول وكالة استخبارات سويسرية خاصة حول مزاعم بالتجسس لصالح الإمارات

يجري تحقيق مع رئيس شركة استخبارات سويسرية خاصة بتهمة التجسس على رجال أعمال وشخصيات سياسية وإعلامية أوروبية بناء على طلب من دولة الإمارات حسبما أفادت مصادر قريبة من القضية وكالة فرانس برس الاثنين.



وتستهدف ثلاثة تحقيقات منفصلة في فرنسا وسويسرا ماريو بريرو، رئيس خدمات "اي ال بي" ومقرها جنيف.



ويشتبه في أن تكون الشركة قد سلمت أسماء حوالى ألف أوروبي و400 منظمة لعميل خليجي، لا سيما لأنه يعتقد أن تكون لديهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين السنية التي تعتبرها الإمارات منظمة متطرفة.



ونشرت شركة ميديابارت، وهي مؤسسة إعلامية استقصائية فرنسية، العام الماضي تقارير تتهم بريرو ووكالته بالعمل لصالح الاستخبارات الإماراتية.