إسرائيل تفرج عن 150 معتقلا فلسطينيا من قطاع غزة

أكدت هيئة المعابر الفلسطينية في قطاع غزة إفراج إسرائيل عن نحو 150 معتقلا الإثنين، مشيرة إلى تعرضهم لمعاملة سيئة خلال فترة الاحتجاز.



وتعتقل القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول وتحتجزهم بدون توجيه اتهامات لهم قبل إطلاق سراح بعضهم على دفعات.



بعد إعادتهم عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي الإثنين، تم نقل بعضهم إلى المستشفى في رفح جنوب القطاع لتلقي العلاج بحسب هيئة المعابر وصحافي في وكالة فرانس برس.



وقال الناطق باسم الهيئة هشام عدوان "تم الإفراج منذ ساعات الصباح الأولى عن 150 أسيرًا من مختلف انحاء قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي".



وأضاف عدوان "هناك تنكيل كبير جداً بهؤلاء الأسرى، وتم إرسال عدد منهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار لتلقي العلاج".



ولم يعلق الجيش الإسرائيلي فورا على الإفراج عن المعتقلين لكنه قال إن إساءة معاملة المحتجزين "ممنوعة بالمطلق".

