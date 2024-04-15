الجيش الإسرائيلي يؤكد أن جنودا أصيبوا داخل الأراضي اللبنانية

أكد الجيش الإسرائيلي الإثنين أن عددا من جنوده أصيبوا داخل الأراضي اللبنانية بعد إعلانه في وقت سابق تعرض أربعة منهم لانفجار وقع ليلا "في منطقة الحدود الشمالية".



وقال متحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس "من المؤكد أن الحادث وقع داخل لبنان". وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق الإثنين أنه فجّر عبوات ناسفة بجنود إسرائيليين بعدما تجاوزوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية.

