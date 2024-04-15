بلجيكا تستدعي السفير الإيراني للتنديد بالهجوم على إسرائيل

أعلن وزارة الخارجية البلجيكية أنها استدعت السفير الإيراني للتنديد بالهجوم الإيراني على إسرائيل.



وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب في بيان: "هذا الهجوم يعرض الاستقرار الإقليمي والسكان للخطر ويبعدنا أكثر عن السلام. أدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس".