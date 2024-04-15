سيول في عُمان تودي بـ17 شخصًا على الأقل معظمهم تلاميذ

قضى 17 شخصًا معظمهم تلاميذ، من جراء سيول في سلطنة عُمان نجمت عن هطول أمطار غزيرة منذ الأحد في الدولة الخليجية، وفق ما أفادت السلطات.



وأعلنت وكالة الأنباء العمانية مساء الاثنين نقلًا عن قطاع البحث والإنقاذ في "المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة" أنه تم "العثور على شخص مفارق للحياة" في محافظة جنوب الشرقية "ليصل إجمالي الوفيات جراء الحالة الجوية إلى 17 وفاة".



وفي وقت سابق الاثنين، أفادت الوكالة بالعثور على جثث ثلاثة أشخاص وطفل، إضافة إلى تسجيل الأحد "12 وفاة جراء انجرافهم داخل مركباتهم" هم مواطنان وأجنبي إضافة إلى تسعة تلاميذ في محافظة شمال الشرقية الواقعة في شرق البلاد على بعد حوالى 150 كلم من العاصمة مسقط.



وتشهد البلاد منذ الأحد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها.



وأغلقت المدارس الحكومية والخاصة في معظم المحافظات الاثنين وتلقى التلاميذ دروسهم من بُعد.



وتدخلت القوات الجوية العُمانية عشرات المرات منذ الأحد لإنقاذ مواطنين عالقين بسبب الفيضانات، بحسب المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة.



ويُتوقع أن تبلغ الأحوال الجوية السيئة في سلطنة عُمان ذروتها الثلاثاء على أن تستمر حتى مساء الأربعاء، وستتأثر بها في الساعات المقبلة دول خليجية أخرى بينها البحرين والإمارات.