لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى تل أبيب غدا

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية أنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب وعمان وأربيل غدا الثلاثاء بعد أن أوقفت شركة الطيران رحلاتها من وإلى الشرق الأوسط بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة.



وأعلنت الشركة أن الرحلات الجوية إلى طهران وبيروت ستظل متوقفة حتى يوم الخميس.



وقالت إنها ستواصل عدم استخدام المجال الجوي الإيراني حتى الخميس.