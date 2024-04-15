إسرائيل تريد إيذاء إيران مع تجنب حرب شاملة وبلا اصابات..وضربة محتملة للمنشأة في طهران أو هجوم إلكتروني

كشفت "واشنطن بوست" من مصدر مطلع ان " إسرائيل تبحث عن خيارات للرد من شأنها إيصال رسالة من دون التسبب في وقوع إصابات".



وقالت " الخيارات تشمل ضربة محتملة على منشأة في طهران أو هجوما إلكترونياً".



واضافت "الجميع في إسرائيل متفق على الرد على إيران، والسؤال هو كيف ومتى؟".



وأعلنت "القناة 12 الإسرائيلية" "أن مجلس وزراء الحرب ناقش مجموعة من الخيارات في اجتماعه اليوم الاثنين، بهدف إيذاء إيران بعد هجومها بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل لكن دون التسبب في حرب شاملة".



ولفتت الى ان "نية إسرائيل هي الشروع في عمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة، التي قالت إنها لن تشترك مع إسرائيل في أي هجوم مباشر على إيران."

