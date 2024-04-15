نائب رئيس وزراء العراق يدعو في واشنطن لضبط النفس في المنطقة

أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي محمد علي تميم أن العراق يدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وسط تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وذلك مع بدء محادثات في واشنطن لمناقشة العلاقات المعقدة بين الولايات المتحدة والعراق.



وقال تميم، الذي ترأس اجتماع لجنة التنسيق الأميركية - العراقية العليا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن العراق يشعر بالقلق إزاء "جر المنطقة إلى حرب أوسع تهدد الأمن والسلامة الدوليين".



وأضاف: "ولذلك ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قواعد العمل الدبلوماسي وكذلك القوانين الدولية".



وأكد بلينكن مجددا أن واشنطن لا تريد تفاقم الصراع في المنطقة، قائلا إن الاجتماعات ستركز على قضايا تشمل أمن الطاقة والديمقراطية وسيادة القانون والمناخ والمياه، وأشار إلى اهتمام القطاع الخاص الأميركي بقطاع الطاقة في العراق.



وأضاف بلينكن: "من خلال هذه الجهود، نتطلع لأن نساعد في تعزيز الأجندة الإيجابية لرئيس الوزراء ولأن نرى العراق يحقق النجاح".