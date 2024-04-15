بايدن ورئيس الوزراء العراقي يناقشان الشراكة مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن التزام واشنطن بأمن إسرائيل قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي.



وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، متحدثا بجوار بايدن، إن وجهات النظر بين الجانبين قد تكون متباينة بشأن ما يحدث في المنطقة.



وأضاف السوداني أن العلاقات الأميركية العراقية تمر بمنعطف مهم، وقال إنه سيناقش الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة.