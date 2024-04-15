إسرائيل: سنرد على هجوم إيران بالصواريخ والمسيرات على أراضينا

أكّد الجنرال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن إسرائيل سترد على هجوم إيران بصواريخ ومسيرات على الأراضي الإسرائيلية.



وقال هاليفي، متحدثا من قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل التي تعرضت لبعض الأضرار في الهجوم: "هذا الإطلاق لكثير من الصواريخ وصواريخ كروز والطائرات المسيرة على الأراضي الإسرائيلية سيُقابل برد".