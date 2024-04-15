الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إسرائيل: سنرد على هجوم إيران بالصواريخ والمسيرات على أراضينا
أخبار دولية
2024-04-15 | 13:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
إسرائيل: سنرد على هجوم إيران بالصواريخ والمسيرات على أراضينا
0
min
إسرائيل: سنرد على هجوم إيران بالصواريخ والمسيرات على أراضينا
أكّد الجنرال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن إسرائيل سترد على هجوم إيران بصواريخ ومسيرات على الأراضي الإسرائيلية.
وقال هاليفي، متحدثا من قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل التي تعرضت لبعض الأضرار في الهجوم: "هذا الإطلاق لكثير من الصواريخ وصواريخ كروز والطائرات المسيرة على الأراضي الإسرائيلية سيُقابل برد".
آخر الأخبار
أخبار دولية
إيران
بالصواريخ
والمسيرات
أراضينا
التالي
وزير خارجية بريطانيا: نحث إسرائيل على عدم الرد على إيران
بعد الهجوم الإيراني... فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية خارج أماكن العبادة اليهودية والمدارس الدينية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:32
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنرد على إطلاق إيران الكثير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية
آخر الأخبار
13:32
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنرد على إطلاق إيران الكثير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية
0
آخر الأخبار
14:36
هيئة البث الاسرائيلية: هناك استعداد إسرائيلي للرد على الهجوم الإيراني خلال وقت قصير وتوقعات برد إيراني إضافي
آخر الأخبار
14:36
هيئة البث الاسرائيلية: هناك استعداد إسرائيلي للرد على الهجوم الإيراني خلال وقت قصير وتوقعات برد إيراني إضافي
0
أخبار دولية
14:24
البيت الأبيض: إيران لم تبلغ أميركا بالإطار الزمني للهجوم على إسرائيل أو أهدافه
أخبار دولية
14:24
البيت الأبيض: إيران لم تبلغ أميركا بالإطار الزمني للهجوم على إسرائيل أو أهدافه
0
أخبار دولية
12:02
إسرائيل تريد إيذاء إيران مع تجنب حرب شاملة وبلا اصابات..وضربة محتملة للمنشأة في طهران أو هجوم إلكتروني
أخبار دولية
12:02
إسرائيل تريد إيذاء إيران مع تجنب حرب شاملة وبلا اصابات..وضربة محتملة للمنشأة في طهران أو هجوم إلكتروني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:06
ترامب يعلن أنه لديه "مشكلة حقيقية" مع القاضي الناظر في قضيته في نيويورك
أخبار دولية
17:06
ترامب يعلن أنه لديه "مشكلة حقيقية" مع القاضي الناظر في قضيته في نيويورك
0
أخبار دولية
16:45
بايدن أكد عزمه تجنب تمدد النزاع في الشرق الأوسط إلى أبعد مما هو عليه الآن
أخبار دولية
16:45
بايدن أكد عزمه تجنب تمدد النزاع في الشرق الأوسط إلى أبعد مما هو عليه الآن
0
أخبار دولية
16:35
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسر "غولدن غايت" في سان فرانسيسكو
أخبار دولية
16:35
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسر "غولدن غايت" في سان فرانسيسكو
0
أخبار دولية
16:31
الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء تفشي الكوليرا "بسرعة كبيرة" في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن
أخبار دولية
16:31
الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء تفشي الكوليرا "بسرعة كبيرة" في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-01-10
الجيش الإسرائيلي يعترف بأنه دهس "عن غير قصد" جثة ناشط فلسطيني
أخبار دولية
2024-01-10
الجيش الإسرائيلي يعترف بأنه دهس "عن غير قصد" جثة ناشط فلسطيني
0
منوعات
2023-06-24
ما هي الأسباب وراء الإختفاء المفاجئ للشريك في العلاقة؟
منوعات
2023-06-24
ما هي الأسباب وراء الإختفاء المفاجئ للشريك في العلاقة؟
0
منوعات
2023-09-10
قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)
منوعات
2023-09-10
قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)
0
منوعات
2024-01-01
"متجهون الى عصر الدلو"... ماذا قالت ماغي فرح عما ينتظر مواليد برج الدلو سنة 2024؟ (فيديو)
منوعات
2024-01-01
"متجهون الى عصر الدلو"... ماذا قالت ماغي فرح عما ينتظر مواليد برج الدلو سنة 2024؟ (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:45
بايدن أكد عزمه تجنب تمدد النزاع في الشرق الأوسط إلى أبعد مما هو عليه الآن
أخبار دولية
16:45
بايدن أكد عزمه تجنب تمدد النزاع في الشرق الأوسط إلى أبعد مما هو عليه الآن
0
رياضة
14:02
سحر ألونسو يكسر تعويذة الخسارة لليفركوزن منذ عام تأسيسه من 120 سنة
رياضة
14:02
سحر ألونسو يكسر تعويذة الخسارة لليفركوزن منذ عام تأسيسه من 120 سنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة إنطلق... وأكثر من 70 فيلمًا يسلط الضوء على قضايا المرأة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة إنطلق... وأكثر من 70 فيلمًا يسلط الضوء على قضايا المرأة
0
أخبار دولية
13:57
بين المجاعة ومؤتمر باريس... حرب السودان تدخل عامها الثاني
أخبار دولية
13:57
بين المجاعة ومؤتمر باريس... حرب السودان تدخل عامها الثاني
0
أخبار دولية
13:57
إسرائيل: سنرد على هجوم إيران بالصواريخ والمسيرات على أراضينا
أخبار دولية
13:57
إسرائيل: سنرد على هجوم إيران بالصواريخ والمسيرات على أراضينا
0
أخبار دولية
13:56
في سيدني... أسقف يُطعن داخل الكنيسة وغضب بين مجموعة آشورية والشرطة!
أخبار دولية
13:56
في سيدني... أسقف يُطعن داخل الكنيسة وغضب بين مجموعة آشورية والشرطة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ورقة موحّدة يسير بها لبنان الرسميّ الى مؤتمر بروكسل للنازحين.. فماذا تتضمّن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ورقة موحّدة يسير بها لبنان الرسميّ الى مؤتمر بروكسل للنازحين.. فماذا تتضمّن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
السوداني - بايدن.. والرئاسة ثالثهما
تقارير نشرة الاخبار
13:35
السوداني - بايدن.. والرئاسة ثالثهما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ايران: لماذا قد تبلغ اميركا بضربة اسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ايران: لماذا قد تبلغ اميركا بضربة اسرائيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
01:12
عناق وبكاء وقبلة يد... محمد اسكندر يزف فارس في زفافه ودموعه أسرت القلوب! (فيديو)
فنّ
01:12
عناق وبكاء وقبلة يد... محمد اسكندر يزف فارس في زفافه ودموعه أسرت القلوب! (فيديو)
2
أمن وقضاء
08:00
ظهر في مقاطع فيديو وهو يطلق النار على المواطنين في منطقة الصفير.. هذا مصيره
أمن وقضاء
08:00
ظهر في مقاطع فيديو وهو يطلق النار على المواطنين في منطقة الصفير.. هذا مصيره
3
أخبار دولية
06:47
طعن المطران مار ماري عمانوئيل داخل الكنيسة خلال البث المباشر (فيديو)
أخبار دولية
06:47
طعن المطران مار ماري عمانوئيل داخل الكنيسة خلال البث المباشر (فيديو)
4
أخبار لبنان
09:05
وزارة المال حولت الى مصرف البنان فروقات رواتب القطاع العام عن شباط الماضي
أخبار لبنان
09:05
وزارة المال حولت الى مصرف البنان فروقات رواتب القطاع العام عن شباط الماضي
5
خبر عاجل
07:07
وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١٩ ايار ٢٠٢٤
خبر عاجل
07:07
وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١٩ ايار ٢٠٢٤
6
اقتصاد
02:04
سعر البنزين يرتفع... ماذا عن المازوت والغاز؟
اقتصاد
02:04
سعر البنزين يرتفع... ماذا عن المازوت والغاز؟
7
أخبار لبنان
10:30
مصدر أمني لبناني بارز لـ"أ.ف.ب": الموسّاد استعان بعملاء لبنانيين وسوريين لاستدراج سرور
أخبار لبنان
10:30
مصدر أمني لبناني بارز لـ"أ.ف.ب": الموسّاد استعان بعملاء لبنانيين وسوريين لاستدراج سرور
8
أخبار لبنان
10:53
مولوي: الموساد يقف وراء مقتل محمد سرور... وما من جهة سياسية داخلية تقف وراء مقتل باسكال سليمان
أخبار لبنان
10:53
مولوي: الموساد يقف وراء مقتل محمد سرور... وما من جهة سياسية داخلية تقف وراء مقتل باسكال سليمان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More